في وضح النهار...هكذا سرق الدراجة النارية في طرابلس

عمد مجهول على سرقة دراجة نارية نوع سويت لون أحمر لصاحبها سمير عاصي من أمام مكان عمله في المحجر الصحي طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وفرّ السارق بالدراجة النارية إلى جهة مجهولة.وناشد أصحاب الدراجة من يتعرف على الشخص الذي ظهر بالفيديو الاتصال على الرقم الآتي: 03415486 أو الاتصال بمخفر السويقة طرابلس.