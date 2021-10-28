لبنان

بزي: لا مقايضة بين مجزرة الطيونة ومجزرة مرفأ بيروت

Lebanon 24
28-10-2021 | 14:24
A-
A+
Doc-P-880255-637710531677667392.jpg
Doc-P-880255-637710531677667392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي جملة وتفصيلًا الحديث عن تسوية سياسية ومقايضة بين مجزرة الطيونة وانفجار مرفأ بيروت، وأكد لـ"mediafactorynews"، "لا في تسوية ولا في مقايضة، ونحن ضد الفتنة وتهديد السلم الأهلي وأخذ البلد إلى جهنم".
وكشف بزي أن ما دار في اللقاء بين الرئيس نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي هو التوافق على الالتزام بالأصول والاحتكام الى الدستور والقانون من دون أي تسييس، والتأكيد على مسار قضائي مستقيم بعيدًا من التجييش والانتقائية والاستنسابية.
وأكد "الالتزام بالدستور، وهناك محكمة خاصة للوزراء والرؤساء"، كما أكد "الا ربط على الإطلاق بين ملفي مجزرة المرفأ ومجزرة الطيونة، فنحن في الطيونة احتكمنا وما زلنا الى القضاء والأجهزة المختصة ولم ننجر الى الفخ الذي نصب لنا وللبنانيين".
وتوجه بزي للذين يقفون في وجه الجهود المبذولة لحل هذه الاشكالية بالقول "خافو ربكم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2021-10-28
17:09 | 2021-10-28
17:04 | 2021-10-28
16:31 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website