الموسوي: افضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر!

رغرد النائب ابراهيم الموسوي عبر حسابه على تويتر:

"كل من يطلب من الوزير جورج قرداحي الاستقالة بسبب كلامه الحر والصادق، يكون قد استقال من الاخلاق والانسانية والضمير الحر والشرف والعزة والكرامة ونصرة الحق ومقاومة الظلم والطغيان.ويكون قد استهان ايضاً بسيادة بلده وكرامة شعبه.افضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر!"