بيرم يعلن الاتفاق على دفعِ مبلغٍ ماليٍ مقطوعٍ لموظفي القطاعِ الخاص

كشف وزير العمل مصطفى بيرم في حديث تلفزيوني عن "الاتفاق خلال لجنة المؤشرِ على دفعِ مبلغٍ ماليٍ مقطوعٍ لموظفي القطاعِ الخاص، وتوحيد بدل النقل اليومي مع موظفي القطاعِ العام بالتوازي مع رفعِ المنحِ الدراسية".