لبنان

بيرم يعلن الاتفاق على دفعِ مبلغٍ ماليٍ مقطوعٍ لموظفي القطاعِ الخاص

Lebanon 24
28-10-2021 | 15:03
A-
A+
Doc-P-880265-637710557427621100.jpg
Doc-P-880265-637710557427621100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف وزير العمل مصطفى بيرم في حديث تلفزيوني عن "الاتفاق خلال لجنة المؤشرِ على دفعِ مبلغٍ ماليٍ مقطوعٍ لموظفي القطاعِ الخاص، وتوحيد بدل النقل اليومي مع موظفي القطاعِ العام بالتوازي مع رفعِ المنحِ الدراسية".
مواضيع ذات صلة
بيرم لـ"صوت كل لبنان": أتينا في ظرف ورثنا فيه ارثا ثقيلا ولكن لا يمكن ان نشتكي للمواطن ويجب أن نعتمد الشفافية معه
lebanon 24
29/10/2021 00:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم اجتمع مع نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان
lebanon 24
29/10/2021 00:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم استقبل زاهر الخطيب واتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان
lebanon 24
29/10/2021 00:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: لدينا مشكلة مع عهد الرئيس عون ومع صهره الذي خرب كل علاقات لبنان مع الدول العربية
lebanon 24
29/10/2021 00:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24

بيرم

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2021-10-28
17:09 | 2021-10-28
17:04 | 2021-10-28
16:31 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website