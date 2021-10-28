الخارجية الأميركية: نقف إلى جانب الشعب اللبناني لمعاقبة المسؤولين الفاسدين

أكدت وزارة الخارجية الأميركية لـ"الحدث" أن "العقوبات الأخيرة خطوة مهمة لتعزيز المساءلة بلبنان"، قائلةً: "فرضنا عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين فاسدين ونائب لبناني".ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن "هذه العقوبات تهدف لتجفيف منابع تمويل هؤلاء الأشخاص الفاسدين"، مشيرة إلى أنها تستهدف الفساد "بغض النظر عن الانتماء السياسي والمذهبي".