لبنان

وتيرة العقوبات على شخصيات جديدة قد ترتفع

Lebanon 24
28-10-2021 | 17:04
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توقع مصدر لبناني واسع الاطلاع ارتفاع وتيرة العقوبات الدولية على شخصيات لبنانية كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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