لبنان

كم هائل من دعاوى الرد

Lebanon 24
28-10-2021 | 17:09
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لم يحدث في تاريخ القضاء أن تعرض قاضٍ إلى كمّ هائل من دعاوى الرد، تحت مسميات قانونية متعددة، كما حدث وحصل للمحقق في انفجار المرفأ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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