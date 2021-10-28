23
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كم هائل من دعاوى الرد
Lebanon 24
28-10-2021
|
17:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يحدث في تاريخ القضاء أن تعرض قاضٍ إلى كمّ هائل من دعاوى الرد، تحت مسميات قانونية متعددة، كما حدث وحصل للمحقق في انفجار المرفأ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
رفضاً لعرقلة مسار التحقيق في انفجار المرفأ...اعتصام لمجموعة "ن نساء للوطن للبنان" أمام الداخلية
Lebanon 24
رفضاً لعرقلة مسار التحقيق في انفجار المرفأ...اعتصام لمجموعة "ن نساء للوطن للبنان" أمام الداخلية
29/10/2021 09:14:56
29/10/2021 09:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: حزب القوات اللبنانية هو أول المستغلين لتفجير مرفأ بيروت ولن ننكفئ عن هذا الملف
Lebanon 24
نصرالله: حزب القوات اللبنانية هو أول المستغلين لتفجير مرفأ بيروت ولن ننكفئ عن هذا الملف
29/10/2021 09:14:56
29/10/2021 09:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: ندعم والمجتمع الدوليّ تحقيقات المرفأ ونحضّ السلطات اللبنانية على إتمام تحقيق سريع وشفّاف
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: ندعم والمجتمع الدوليّ تحقيقات المرفأ ونحضّ السلطات اللبنانية على إتمام تحقيق سريع وشفّاف
29/10/2021 09:14:56
29/10/2021 09:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
من انفجار المرفأ إلى رصاص الطيونة... حكاية 14 شهرًا "عاصفة" في لبنان
Lebanon 24
من انفجار المرفأ إلى رصاص الطيونة... حكاية 14 شهرًا "عاصفة" في لبنان
29/10/2021 09:14:56
29/10/2021 09:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
مرفأ
تابع
الأكثر قراءة
على مواليد 3 أبراج انتظار عام 2022 ليلمسوا التغيير.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
على مواليد 3 أبراج انتظار عام 2022 ليلمسوا التغيير.. هل أنت من بينهم؟
04:15 | 2021-10-28
28/10/2021 04:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالترتيب اليكم أكثر الأبراج الواثقة من نفسها الى الأقل ثقة.. ماذا عنكم؟
Lebanon 24
بالترتيب اليكم أكثر الأبراج الواثقة من نفسها الى الأقل ثقة.. ماذا عنكم؟
08:14 | 2021-10-28
28/10/2021 08:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ينتظر جعجع بعد ختم مخابرات الجيش ملفه!
Lebanon 24
هذا ما ينتظر جعجع بعد ختم مخابرات الجيش ملفه!
02:30 | 2021-10-28
28/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إدراج إسمه الى جانب السيد والعرب بلائحة العقوبات الاميركية.. من هو داني خوري؟
Lebanon 24
بعد إدراج إسمه الى جانب السيد والعرب بلائحة العقوبات الاميركية.. من هو داني خوري؟
10:51 | 2021-10-28
28/10/2021 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر 5 ابراج تتظاهر بالقسوة والقوة.. لكنها في الواقع تتحلّى بمشاعر رقيقة
Lebanon 24
أكثر 5 ابراج تتظاهر بالقسوة والقوة.. لكنها في الواقع تتحلّى بمشاعر رقيقة
09:10 | 2021-10-28
28/10/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2021-10-29
كيف ينظر الرئيس ميقاتي إلى علاقة لبنان بالسعودية؟
01:59 | 2021-10-29
وهاب عن العقوبات الأميركية: "بلطجة".. وهذا ما طالب به الحكومة
01:45 | 2021-10-29
مستشار بارز قال "الشيء نفسه"
01:30 | 2021-10-29
بين مراد و"المستقبل".. مش ماشي الحال
01:25 | 2021-10-29
عبدالله: المطلوب تخفيف التصعيد والتوترات
01:15 | 2021-10-29
"طيران الجلسات" والدعاوى يعطّلان تحقيقات البيطار وموقف عبود يحسم
فيديو
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
02:00 | 2021-10-29
29/10/2021 09:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
11:00 | 2021-10-28
29/10/2021 09:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
08:00 | 2021-10-28
29/10/2021 09:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact