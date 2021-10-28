كم هائل من دعاوى الرد

لم يحدث في تاريخ القضاء أن تعرض قاضٍ إلى كمّ هائل من دعاوى الرد، تحت مسميات قانونية متعددة، كما حدث وحصل للمحقق في انفجار المرفأ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".