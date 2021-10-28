لبنان

مذيعة سفيرة

Lebanon 24
28-10-2021 | 22:10
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ترشّح مرجعية عليا مذيعة لبنانية في تلفزيون شهير لدولة عربية لشغل موقع سفيرة للبنان في العاصمة الأميركية واشنطن.
(النهار)
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سفيرة

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