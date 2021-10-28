لبنان

هذا ما فعله حزب الله قبل 24 ساعة من أحداث الطيونة

Lebanon 24
28-10-2021 | 22:22
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توفرت معطيات لدى المحققين بأحداث الطيونة أن مسؤولين من "حزب الله" إستطلعوا قبل 24 ساعة من أحداث الطيونة الشارع الذي اندلع فيه الإشكال. وقد وصفت هذه المعطيات بأنها دامغة ولكن لم يُعرف ما إذا كان ملف التحقيقات قد تضمنها.
(نداء الوطن)
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