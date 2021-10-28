هذا ما فعله حزب الله قبل 24 ساعة من أحداث الطيونة

توفرت معطيات لدى المحققين بأحداث الطيونة أن مسؤولين من "حزب الله" إستطلعوا قبل 24 ساعة من أحداث الطيونة الشارع الذي اندلع فيه الإشكال. وقد وصفت هذه المعطيات بأنها دامغة ولكن لم يُعرف ما إذا كان ملف التحقيقات قد تضمنها.

(نداء الوطن)