لبنان

الاحراج المتبادل بين حزب الله" و"التيّار الوطنيّ الحرّ": مَنْ يزيد اكثر؟

Lebanon 24
28-10-2021 | 22:55
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كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": لان الشيء بالشيء يذكر فرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لم يتوانَ عن احراج "حزب الله" بهجومه على بري، حتى ظن البعض ان الغرض من كل ذلك ليس الا محاولة احراج "حزب الله".

صديق للطرفين يقول ان لا نية لاي طرف في احراج الآخر. على باسيل ان يستوعب ان "حزب الله" لا يمكنه فكّ ارتباطه مع حركة "أمل" وأولويته توحيد البيت الداخلي وتحصينه. وهذه حقيقة يدركها باسيل منذ زمن بعيد ورضي بالواقع فما الذي استجد؟ وهل للأمر علاقة بالانتخابات الرئاسية التي اقترب موعدها من دون وعد بالرئاسة؟ فربما يريد باسيل احراجهم. أخطأ باسيل في السجال مع حركة "أمل" واتهامها بالتواصل مع "القوات" فيما شهداؤهم على الارض، بالمقابل أخطأ "حزب الله" استراتيجياً بمعركته الاخيرة التي شنها على خلفية احداث الطيونة فأحرج "التيار" وصعّب عليه شروط المواجهة. مهاجمة "حزب الله" لجعجع تضعف باسيل الذي يخوض معركته البديلة بالهجوم على بري فيحرج "حزب الله". مع فارق ان اخطاء باسيل تحرج "الحزب" ولا تضعفه بينما تضعف فاولات "حزب الله" السياسية باسيل امام جمهور تياره.

بين "التيار" و"حزب الله" لم يعد يكفي التأكيد على عمق التحالف الاستراتيجي وحده بل ثمة حاجة ضرورية الى مراجعته انطلاقاً من ميزان الحاجة المتبادلة. ذلك ان الخطأ الجسيم بدأ حين اعتقد كل طرف انه صار بمقدوره التحليق بعيداً عن شرعية وجود يؤمّنها الآخر.
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