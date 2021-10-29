"جنون" طقس تشرين: بعد الأمطار استعدوا لموجة دافئة.. الحرارة ستلامس الـ 30!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان منخفضا جوّيا عالي الفعالية ضرب صقلية وجنوب ايطاليا وشمال ليبيا ويتجه تدريجياً نحو شمال مصر، فتتوزع سحبُه بين لبنان وفلسطين وسوريا وجنوب تركيا، ما يؤدي الى تشكل حالة عدم استقرار خلال الايام المقبلة، فتتساقط امطار متفرقة بخاصة في الشمال مع عواصف رعدية، يتزامن هذا الوضع مع وصول موجة دافئة مصدرها الصحراء الإفريقية الكبرى بحيث ستغطي الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط فترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الويك اند لتلامس 30 درجة مطلع الاسبوع المقبل.

طقس يومي الجمعة والسبت:

غائم مع تساقط امطار محلية ومتفرقة تكون اكثر غزارة في المناطق الشمالية (عكار، الضنية) مصحوبة بعواصف رعدية.

كيف ستتوزع درجات الحرارة؟

على الساحل: 27-28 درجة نهاراً و 23 ليلاً

في البقاع: 26 درجة نهاراً و 16 ليلا

على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 11 ليلا

الرياح: شمالية تتحوّل الى غربية يوم السبت سرعتها بين 10 و 15 كم في الساعة،

الضغط الجوّي: 1017hpa

الرطوبة: بين 55 و 70%