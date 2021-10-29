العثور على جثة سوري مصابة بطلق ناري بالظهر في رحبة

أفادت مندوبة " لبنان 24" أنه عثر في خراج بلدة رحبة - محلة البساتين على السوري أحمد بحري الأحمد جثة هامدة بحانب دراجته النارية ومصاباً بطلق ناري في بطنه ، نقل على أثرها الى مستشفى عبد الله الراسي الحكومي وقد تم الكشف على الجثة من قبل الأدلة الجنائية في قوى الأمن الداخلي حيث تبين لهم أنه مصاباً بطلق نار من مسدس حربي عيار 9 ملم في بطنه وخرجت من من ظهره.وبعد مراجعة القضاء المختص تم تكليف طبيب الشرع للكشف على الجثة ومعاينتها.وبحسب معلومات حصل عليها لبنان ٢٤ أن الأسباب تعود الى قيام مجهولين بمحاولة سرقته وسلبه الدراجة حيث تم العثور على مسدس عيار 9 ملم يبعد عن الجثة بحوالي متر.