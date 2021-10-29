عبدالله: المطلوب تخفيف التصعيد والتوترات

رأى النائب بلال عبدالله، عبر توتير، أن "هدف تحقيق الأكثرية في المجلس النيابي وهوية الرئيس الجديد والمعلبة بمعارك مفتعلة، ومع أهمية ذلك، لا يجب أن يتقدم على معركة الإنقاذ والتصحيح الاقتصادي والمالي الذي التزمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي... مطلوب تخفيف التصعيد والتوترات، فهواجس الناس وأوجاعها في مكان آخر".

هدف تحقيق الأكثرية في المجلس النيابي وهوية الرئيس الجديد والمعلبة بمعارك مفتعلة،ومع أهمية ذلك،لا يجب أن يتقدم على معركة الأنقاذ والتصحيح الاقتصادي والمالي الذي التزمت به حكومة الرئيس ميقاتي...

مطلوب تخفيف التصعيد والتوترات ،

فهواجس الناس وأوجاعها في مكان آخر... — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 29, 2021