وهاب عن العقوبات الأميركية: "بلطجة".. وهذا ما طالب به الحكومة

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "منذ 2007 وأنا تحت العقوبات الأميركية الظالمة وغير المبررة . لذا أرفض أي عقوبات وفي حق أي كان لأنها بلطجة أميركية . ثم أطالب الحكومة اللبنانية بالتحرك لرفض هذا التشبيح . أما من يريد مساعدتنا بملف الفساد فليلاحق الكبار".

منذ 2007 وأنا تحت العقوبات الأميركية الظالمة وغير المبررة . لذا أرفض أية عقوبات وبحق أي كان لأنها بلطجة أميركية . ثم أطالب الحكومة اللبنانية بالتحرك لرفض هذا التشبيح . أما من يريد مساعدتنا بملف الفساد فليلاحق الكبار . — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) October 29, 2021