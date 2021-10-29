لبنان

وهاب عن العقوبات الأميركية: "بلطجة".. وهذا ما طالب به الحكومة

Lebanon 24
29-10-2021 | 01:59
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غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "منذ 2007 وأنا تحت العقوبات الأميركية الظالمة وغير المبررة . لذا أرفض أي عقوبات وفي حق أي كان لأنها بلطجة أميركية . ثم أطالب الحكومة اللبنانية بالتحرك لرفض هذا التشبيح . أما من يريد مساعدتنا بملف الفساد فليلاحق الكبار".

 
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