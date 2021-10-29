لا توقف لقطاع الاتصالات ولكن...

ذكر وزير الاتصالات جوني القرم في حديث اذاعي، أن "الوضع مزري بالامس اعطانا الجيش كمية من المازوت لكي نستمر لمدة 4 ايام ، الاموال موجودة لكن لا يحق لنا التصرف بها ، لا توقف لقطاع الاتصالات لكن يمكن ان يحصل انقطاع مرحلي او جزئي".

وأضاف أن الاموال موجودة لكن لا توجد آلية لصرفها لذلك يجب إيجاد حل لها، انا كوزير لا اتحملها، يجب عدم التفكير بخصخصة هذا القطاع بالوقت الحالي، انا ضد الدفع بالوقت الحالي بالفريش دولار ، الخلل الاداري هو في المادة 36، موضحا أن منذ 18 شهرا لم يتم الدفع للموردين لذلك حصل التراكم، قطاع الاتصالات ليس جزيرة لوحده بل هو ضمن المنظومة اي انه يعاني من المشاكل اسوة بغيره.

وأكد أن هناك عدة طرق للتعامل مع الفساد دون العمل على شلّه ، هناك عقود بتاتش بحاجة الى تجديد ، كل القطاعات حتى الخاص منها يحصل فيه هدر بالمازوت لذلك طلبت وضع ضوابط للتأكد من عدم سرقة المازوت من مراكز ومحطات الاتصالات.