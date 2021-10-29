مُشكلة جديدة ترتبط بالأدوية وسعرها.. هذه تفاصيلها

يواجه المواطنون أزمة جديدة تتعلّق بالأدوية التي أصبحت أسعارها مرتفعة للغاية.



ومؤخراً، لاحظ المواطنون أن الكثير من الأدوية باتت غير مشمولة بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



ويقول العديدُ من الصيادلة إنّ هذا الأمر يُثقل كاهل المواطنين، في حين أن بعضهم بات غير قادرٍ على شراء الدواء بسبب سعره المرتفع.



كذلك، فإنّ الكثير من الناس باتوا يتردّدون في الحصول على أدويتهم لأنهم لا يستطيعون تحصيل ثمنها من الضمان في وقتٍ لاحق. وعليه، فإنّ هذه المشكلة تُهدّد صحة المواطنين بشكل كبير، لأنهم لم يحصُلوا على أدويتهم بانتظام.