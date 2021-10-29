لبنان

ضبط سيارة مسروقة وتوقيف سائقها!

Lebanon 24
29-10-2021 | 03:05
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

فجر الخميس 28-10-2021، سُرقت سيارة نوع "هوندا سيفيك" لون أسود صنع 1990، من محلّة الطريق الجديدة – بيروت.

نتيجةً للمتابعة الفورية، والتنسيق ما بين عناصر فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت وعناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت عناصر الحاجز المذكور من ضبط السيّارة وتوقيف السائق لدى مروره عند الحاجز متوجهاً إلى البقاع، وتبين أنّه يدعى:

 
ح. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني)
ستتم إعادة السيارة إلى مالكها، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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