لبنان

هاشم: البعض يعتمدُ لغة التحريض في زمن التحضير للانتخابات

Lebanon 24
29-10-2021 | 02:51
A-
A+
Doc-P-880401-637710992650902045.jpg
Doc-P-880401-637710992650902045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أنّ "البعض يعتمد لغة الإثارة والشحن والتحريض للتفتيش عن مساحات شعبوية في زمن التحضير للانتخابات، وأيضاً بالاعتماد على قانون يؤمن كل متطلبات الخطاب الموتور طائفياً ومذهبياً وحزبياً ومناطقياً". 
ورأى هاشم في تصريحٍ له أن "لبنان يحتاجُ إلى قانون عصري ومتطور للانتخابات يبعد الوطن عن الكأس المرة من استحضار كل مفردات التفرقة".
وختم: "ولأن وجع الناس يجب ان يكون في اولوية الاهتمامات، فالمطلوب اليوم التعاطي بحكمة وعقلانية مع كل القضايا الشائكة لتأخذ المؤسسات دورها في إيجاد الحلول ولسنا بحاجة الى توتير إضافي. وإذا كان البعض حريصا على إجراء الانتخابات في مواعيدها، فليلتزموا بما قرره المجلس النيابي والتخفيف من إضاعة الوقت ولو استنادا الى حق قد يعطل أو يؤخر. ولا يجوز افتعال إشكال حول نصاب اعتمد لإيصال الموقع الاول في الدولة فكيف التشكيك ولماذا وفي هذا الوقت الدقيق إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:12 | 2021-10-29
09:01 | 2021-10-29
08:32 | 2021-10-29
09:01 | 2021-10-29
08:32 | 2021-10-29
09:42 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website