لبنان

في لبنان.. الأمطار ستهطلُ من جديد خلال هذه الأيام

Lebanon 24
29-10-2021 | 03:22
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار خفيفة متفرقة فترة بعد الظهر كما يتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي فوق تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا خلال الأيام المقبلة.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة)

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة مع رياح ناشطة أحيانا واحتمال حدوث برق و رعد في المناطق الشمالية كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار خفيفة متفرقة فترة بعد الظهر كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم مع امطار متفرقة في الفترة المسائية بخاصة في المناطق الداخلية .

الإثنين: غائم اجمالا مع رياح ناشطة وارتفاع في درجات الحرارة، تهطل امطار محلية متفرقة ومتقطعة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.


- الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 12 الى 23 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,54
- ساعة غروب الشمس: 17,49
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