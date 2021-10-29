"تحقيقات مرفأ بيروت تابع".... هذا هو الموعد الجديد لجلسة استجواب "زعيتر"!

حضر الى قصر العدل في بيروت صباح اليوم محمد زعيتر نجل الوزير السابق النائب غازي زعيتر ومحاميه للقاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وذلك لتقديم الدفوع الشكليّة، ما يعني أن جلسة استجواب زعيتر ستؤجل حكماً الى أن تنظر النيابة العامة التمييزية بالدفوع، علماً أن المهلة المحددة قانوناً هي ١٥ يوماً لردّ التمييزية رفضاً أو قبولاً.

من جهة ثانية،أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى يوم الثلاثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة إستجواب الوزير السابق النائب غازي زعيتر، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم إختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، على اعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.