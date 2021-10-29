لبنان

هل توقّف التهريب على الحدود؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-10-2021 | 04:14
A-
A+
Doc-P-880422-637711028639489097.jpg
Doc-P-880422-637711028639489097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستغرب مطلعون غياب الحديث تماماً "عن تهريب المحروقات أو السلع عبر الممرات غير الشرعية الى سوريا، بالإضافة الى غياب بيانات أمنية حول توقيف صهاريج أو مهربين، وذلك بعدما كانت حدة التهريب مرتفعة جداً خلال الأشهر التي سبقت رفع الدعم".
وسأل المطلعون"عن سبب غضّ النظر عن الإضاءة على هذا الموضوع. فهل توقف التهريب؟ وهل لعب رفع الدعم دوراً بتوقفه كما كان متوقعا؟

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:12 | 2021-10-29
09:01 | 2021-10-29
08:32 | 2021-10-29
09:01 | 2021-10-29
08:32 | 2021-10-29
09:42 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website