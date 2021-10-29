هل توقّف التهريب على الحدود؟

إستغرب مطلعون غياب الحديث تماماً "عن تهريب المحروقات أو السلع عبر الممرات غير الشرعية الى سوريا، بالإضافة الى غياب بيانات أمنية حول توقيف صهاريج أو مهربين، وذلك بعدما كانت حدة التهريب مرتفعة جداً خلال الأشهر التي سبقت رفع الدعم".وسأل المطلعون"عن سبب غضّ النظر عن الإضاءة على هذا الموضوع. فهل توقف التهريب؟ وهل لعب رفع الدعم دوراً بتوقفه كما كان متوقعا؟