لبنان

معلوف: "لبنان القوي" يريدُ انتخابات نيابية لا تعتريها شوائب

Lebanon 24
29-10-2021 | 04:09
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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ايدي معلوف أن "ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة حول قانون الانتخاب غير مقبول"، لافتاً الى أننا "شهدنا أمس بدعة جديدة حول تصويت الاكثرية حيث احتسبت على أساس 59 صوتاً لا 65، وهذا الامر مناقض لمواد ومراجع دستورية".
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار معلوف إلى أن هناك الكثير من المغالطات قد حصلت في الجلسة منها ما يتصل بـ"الميغاسنتر" و تحديد إجراء الانتخابات.
وأوضح معلوف أن "تكتل لبنان القوي يعدّ طعناً لتقديمه امام المجلس الدستوري يتعلق بكل ما حصل من خرق في الجلسة التشريعية يوم أمس لأنه يريد انتخابات نيابية لا تعتريها شوائب"، وقال: "إنّ صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الطائف أصبحت محدودة فكم من الأمور التي طالبنا بها وعملنا عليها ولم نتمكن من تطبيقها".
وفي الملف القضائي، رفض معلوف التسويات في تحقيقات المرفأ أو الطيونة، معرباً عن أسفه للذهنية التي أوصلتنا إلى هنا.
وعن الدعوات المطالبة بإقالة الوزير جورج قرداحي على خلفية موقفه من أحداث اليمن، أوضح معلوف أن التيار يرفض مثل هذه الدعوات لا سيما أن تصريحات الوزير أتت وهو لم يكن وزيراً، مؤكدا موقفه الداعم لأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب.
 
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