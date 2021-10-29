لبنان

بعد دعوى "المخاصمة"...البيطار لن يستجوب المشنوق

Lebanon 24
29-10-2021 | 04:17
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أوضحت معلومات "الجديد"، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار لن يعقد جلسة استجواب النائب نهاد المشنوق، وذلك بسبب تبلغه بعد ظهر أمس الخميس، دعوى مخاصمة الدولة المقدمة منه”.
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مشنوق

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