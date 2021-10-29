27
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بعد دعوى "المخاصمة"...البيطار لن يستجوب المشنوق
Lebanon 24
29-10-2021
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت معلومات "الجديد"، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار لن يعقد جلسة استجواب النائب نهاد المشنوق، وذلك بسبب تبلغه بعد ظهر أمس الخميس، دعوى مخاصمة الدولة المقدمة منه”.
مواضيع ذات صلة
البيطار حدّد هذا التاريخ لاستجواب المشنوق وزعيتر
Lebanon 24
البيطار حدّد هذا التاريخ لاستجواب المشنوق وزعيتر
29/10/2021 16:50:09
29/10/2021 16:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد المشنوق: ببساطة أنا أعرف أن القانون اللبناني يستند إلى القانون الفرنسي ووجدت أن المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه هو القضاء الفرنسي واذا طلب من المثول أمام القاضي البيطار سأمثل (الجديد)
Lebanon 24
نهاد المشنوق: ببساطة أنا أعرف أن القانون اللبناني يستند إلى القانون الفرنسي ووجدت أن المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه هو القضاء الفرنسي واذا طلب من المثول أمام القاضي البيطار سأمثل (الجديد)
29/10/2021 16:50:09
29/10/2021 16:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دعاوى جديدة بحقّ البيطار من المشنوق وخليل وزعيتر.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
دعاوى جديدة بحقّ البيطار من المشنوق وخليل وزعيتر.. هذه التفاصيل
29/10/2021 16:50:09
29/10/2021 16:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات للـLBCI: وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح تقدم صباح الجمعة بدعوى نقل دعوى تحقيقات المرفأ من امام القاضي البيطار للارتياب المشروع امام محكمة التمييز الجزائية
Lebanon 24
معلومات للـLBCI: وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح تقدم صباح الجمعة بدعوى نقل دعوى تحقيقات المرفأ من امام القاضي البيطار للارتياب المشروع امام محكمة التمييز الجزائية
29/10/2021 16:50:09
29/10/2021 16:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مشنوق
البيطار
تابع
الأكثر قراءة
بعد إدراج إسمه الى جانب السيد والعرب بلائحة العقوبات الاميركية.. من هو داني خوري؟
Lebanon 24
بعد إدراج إسمه الى جانب السيد والعرب بلائحة العقوبات الاميركية.. من هو داني خوري؟
10:51 | 2021-10-28
28/10/2021 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال جميل السيّد بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية؟
Lebanon 24
ماذا قال جميل السيّد بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية؟
10:53 | 2021-10-28
28/10/2021 10:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"رواية الجيش": هذا ما حصل في عين الرمانة
Lebanon 24
"رواية الجيش": هذا ما حصل في عين الرمانة
22:34 | 2021-10-28
28/10/2021 10:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
00:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداء بالضرب على مضيفة طيران تسبب في تغيير مسار طائرة (فيديو)
Lebanon 24
اعتداء بالضرب على مضيفة طيران تسبب في تغيير مسار طائرة (فيديو)
23:49 | 2021-10-28
28/10/2021 11:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:12 | 2021-10-29
العودة الى الحطب... هذا هو حال بعض اللبنانيين (صور)
09:01 | 2021-10-29
خبر سار للبنانيين.. منصة Impact ستكون جاهزة للبدء بالتسجيل للبطاقة التمويلية خلال هذه المدة
08:32 | 2021-10-29
بعد فرض عقوبات أميركية على السيّد والعرب وخوري... هذا ما طلبه عون من وزير الخارجية
09:01 | 2021-10-29
جثة مهشّمة وأعضاء متناثرة... ماذا حصل في نفق الاوزاعي؟
08:32 | 2021-10-29
في المطار... محاولة تهريب 220 ألف دولار
09:42 | 2021-10-29
حملة جنسيتي كرامتي: نرفض حرمان أبناء اللبنانية من المساعدات التعليمية
فيديو
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
02:00 | 2021-10-29
29/10/2021 16:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
11:00 | 2021-10-28
29/10/2021 16:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
08:00 | 2021-10-28
29/10/2021 16:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact