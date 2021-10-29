بعد دعوى "المخاصمة"...البيطار لن يستجوب المشنوق

أوضحت معلومات "الجديد"، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار لن يعقد جلسة استجواب النائب نهاد المشنوق، وذلك بسبب تبلغه بعد ظهر أمس الخميس، دعوى مخاصمة الدولة المقدمة منه”.