الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيانات التالية:



"بتاريخ 28 / 10 / 2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مركبا ورب الثلاثين".



كذلك، "ستقوم وحدة من الجيش إعتباراً من 25 / 10 / 2021 ولغاية 29 / 10 / 2021 ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات". "بتاريخ 28 / 10 / 2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مركبا ورب الثلاثين".كذلك، "ستقوم وحدة من الجيش إعتباراً من 25 / 10 / 2021 ولغاية 29 / 10 / 2021 ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات".

ومع هذا، فقد أشار الجيش إلى أنّ "وحدة عسكرية ستقوم بتواريخ 18، 24، 25، 30 و31 / 10 / 2021 اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

و "بتواريخ 17، 23، 24، 29، 30 /10 / 2021 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، ستُجري وحدة من الجيش تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".



إلى ذلك، "ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 1/ 10/ 2021 ولغاية 31/ 10/ 2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".