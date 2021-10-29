مسلسل قطع الأشجار مستمر شمالاً

اقدم مجهولون على قطع عدد من أشجار الأرز والشوح واللزاب والصنوبر المعمرة في غابات بلدة فنيدق العكارية.



وقد طالب الاهالي، الأجهزة الأمنية بتوقيف الفاعلين ومنع التعديات على الأشجار المعمرة وقطعها بشكل عشوائي مما يهدد البيئة الحرجية الذين يعمدون لآحقاً على بيعها.