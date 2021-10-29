لبنان

العلاقات الثنائية بين عون والسفير الروسي

Lebanon 24
29-10-2021 | 04:46
A-
A+
Doc-P-880435-637711048968098987.jpg
Doc-P-880435-637711048968098987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات اللبنانية – الروسية، وسبل تطويرها في المجالات كافة.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عرض مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة
lebanon 24
29/10/2021 16:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فرض عقوبات أميركية على السيّد والعرب وخوري... هذا ما طلبه عون من وزير الخارجية
lebanon 24
29/10/2021 16:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تجاوبت روسيا مع طلب الرئيس عون ؟
lebanon 24
29/10/2021 16:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عون طلب رسمياً من روسيا الحصول على صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار المرفأ
lebanon 24
29/10/2021 16:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24

عون

روداكوف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:12 | 2021-10-29
09:01 | 2021-10-29
08:32 | 2021-10-29
09:01 | 2021-10-29
08:32 | 2021-10-29
09:42 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website