لبنان

قصة لبناني يتألق في عالم الأدب والكتابة.. من هو؟

Lebanon 24
29-10-2021 | 05:06
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يعتبرُ الروائي وكاتب السيناريو اللبناني ريمون خوري من أبرز الُكتّاب في العالم، إذ لديه إنتاج أدبي غزير ومتميز.
 
وفي تصريح له، أشار خوري إلى أنه باع أكثر من 11 مليون نسخة بـ38 لغة، ومنذ 15 عاماً، كان يكتب الروايات وليس فقط السيناريوهات. 
 
ونشأ خوري في بيروت وانتقل إلى نيويورك لمتابعة دراسته في أيام الحرب الأهلية التي شهدها لبنان، ثم انتقل إلى لندن.
 
وحصل خوري على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، وقد بدأ الكتابة ليصبح مخرجاً، وبعدها أصبح كاتب سيناريو.
 
وتحدث الروائي اللبناني عن تفاصيل تجربته، مؤكداً على أهمية الثقافة والقراءة والكتابة. ومع هذا، فقد أكد خوري تمسكه بوطنه لبنان، وقال: "أنا لبناني قبل أي شيء، ولبنان هو وطني وسيبقى دائماً كذلك، وآمل أن أتكمن من سرد بعض القصص الرائعة عن لبنان وأن أساعد الجميع على الانتقال إلى أيام أفضل". 
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