قصة لبناني يتألق في عالم الأدب والكتابة.. من هو؟

يعتبرُ الروائي وكاتب السيناريو اللبناني ريمون خوري من أبرز الُكتّاب في العالم، إذ لديه إنتاج أدبي غزير ومتميز.

وفي تصريح له، أشار خوري إلى أنه باع أكثر من 11 مليون نسخة بـ38 لغة، ومنذ 15 عاماً، كان يكتب الروايات وليس فقط السيناريوهات.

ونشأ خوري في بيروت وانتقل إلى نيويورك لمتابعة دراسته في أيام الحرب الأهلية التي شهدها لبنان، ثم انتقل إلى لندن.

وحصل خوري على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، وقد بدأ الكتابة ليصبح مخرجاً، وبعدها أصبح كاتب سيناريو.