الجيش: طائرة استطلاع معادية خرقت الأجواء غرب الدامور

"بتاريخ 28/ 10/ 2021 الساعة 07.05 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الدامور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 09.00 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".