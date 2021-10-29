لبنان

اعتصام لرابطة التعليم المهني والاساتذة المتعاقدين للمطالبة بشمولهم بالتقديمات

Lebanon 24
29-10-2021 | 05:34
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طالبت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ولجنة الاساتذة المتعاقدين المعنيين "لا سيما معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي العمل وهو الامين والمؤتمن على المصلحة التربوية وبشكل سريع على ايجاد حل يشمل اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي (ملاك وتعاقد) بالتقديمات عملا بمبدأ المساواة والعدل".

وقالت في بيان اليوم: "ليكن معلوما لدى الجميع اننا لسنا دعاة تعطيل او اضرابات بل على العكس وانطلاقا من رسالتنا التربوية، فإننا نريد العودة الى قاعات التدريس وبدء العام الدراسي كالمعتاد وبشكل سليم ونحن الحريصون كل الحرص على مصلحة الطلاب ولكن المطلوب ان نعود عودة كريمة.
اننا لم نترك بابا للحوار إلا وطرقناه من لقاءات مع معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي وصولا الى لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، غير أن الجواب كان أن التقديمات لا تشمل أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي (ملاك وتعاقد). والجدير ذكره أن الرابطة أبرزت ايجابية لجهة التمني بالقيام باعمال التسجيل وإجراء امتحانات الاكمال.
والمطلوب من اساتذة التعليم المهني والتقني التضحية والعودة الى قاعات التدريس.
نعم نعم سنعود ولكن الى حين تأمين المقومات. مقومات العودة الكريمة التي تبعد الذل والفقر والحرمان عن الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين والاجراء وعمال الفاتورة ومتعاقدي المشاريع المشتركة.


وأخيرا، دعت الرابطة واللجنة "الزملاء الاساتذة وكافة العاملين في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي - الاونسكو، يوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 الساعة الحادية عشر قبل الظهر".
المصدر: الوكالة الوطنية
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