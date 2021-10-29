لبنان

بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية... هذا ما قاله جميل السيّد عن تهريبه 120 مليون دولار

Lebanon 24
29-10-2021 | 05:23
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في أول تعليق له بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية، أكد النائب جميل السيّد أن شهوده على سيادة القانون أن "يقول البطريرك صفير المعادي لسوريا سنة 2004 مع مجلس المطارنة "ادين الفساد اللبناني السوري المستشري في الادارات اللبنانية مستثنياً المدير العام للامن العام والمديرية العامة للامن العام التي نشهد لها جميعاً بالشفافية وحسن الادارة وخدمة المواطن".
 
 
وقال السيّد خلال مؤتمر صحفي: "من شهودي على سيادة القانون الأمم المتحدة والسفارة الأميركية بالذات، والسفارات الأجنبية والعربية التي لها علاقات مع الأمن العام يوميًا بخصوص رعاياها والوضع العام، وجيفري فيلتمان كان يقول "رغم خلافنا السياسي مع جميل السيّد فهو الأكثر إحترامًا في لبنان".
 
وأضاف: "كل المواطنين اللبنانيين هم شهودي بحفاظي على سيادة القانون".
 
وأشار السيّد إلى أن "من يدّعي تهريبي أكثر من 120 مليون دولار فليُبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك، وإن كنت قد حوَّلت أو ساهمت في تحويل اي مبلغ مالي يعني انهم مرّوا على مصرف لبنان".
 
وتابع: "ليس لدينا حسابات ولا شركات وهمية، ولا عندنا في الدول التي فيها جنات ضربية، وجميل السيّد خضع من 2005 حتى 2009 لكشف السرية المصرفية، وجُمدت حساباته وحسابات زوجته واولاده واشقائه واشقاء زوجته في لبنان والخارج على مدى اربع سنوات بتحقيق دولي وليس لبناني فقط".
 
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