لبنان

عون طلب رسمياً من روسيا الحصول على صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار المرفأ

Lebanon 24
29-10-2021 | 05:35
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طلب رئيس الجمهورية ميشال عون رسمياً من السفير الروسي إبلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
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