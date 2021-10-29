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لبنان
عون طلب رسمياً من روسيا الحصول على صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار المرفأ
Lebanon 24
29-10-2021
|
05:35
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طلب رئيس الجمهورية ميشال عون رسمياً من السفير الروسي إبلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
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