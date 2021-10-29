لبنان

الجيش يوقف شخصين على حاجز السفري

Lebanon 24
29-10-2021 | 05:42
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بتاريخ 28/ 10/ 2021، أوقفت وحدة من الجيش سيارة عند حاجز السفري - بعلبك دون أوراق قانونية يستقلّها كلٌ من المواطنَين (أ.ز) و(ف.أ) وقد تمّ توقيفهما وضُبط بحوزتهما كمية من حشيشة الكيف، كما تبّين أن الأول مطلوب لإقدامه في وقت سابق على إطلاق النار وإصابته أحد الأشخاص.
بوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.
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