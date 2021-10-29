لبنان

بعد نشره محاضر تحقيقات في أحداث الطيونة.. تحرّك لاستدعاء رضوان مرتضى

Lebanon 24
29-10-2021 | 05:42
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ذكرت قناة "الجديد" أنّ المباحث الجنائية المركزية تتحرك بإشارة النيابة العامة التمييزية لاستدعاء الزميل رضوان مرتضى للتحقيق معه بشأن نشر محاضر التحقيقات السريّة في أحداث الطيونة في جريدة الأخبار". 
 
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