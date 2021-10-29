بعد نشره محاضر تحقيقات في أحداث الطيونة.. تحرّك لاستدعاء رضوان مرتضى

ذكرت قناة "الجديد" أنّ المباحث الجنائية المركزية تتحرك بإشارة النيابة العامة التمييزية لاستدعاء الزميل رضوان مرتضى للتحقيق معه بشأن نشر محاضر التحقيقات السريّة في أحداث الطيونة في جريدة الأخبار".