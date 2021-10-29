لبنان

المفتي قبلان للمسيحيين: كنا معا ونبقى معا شراكة وجود وعيش مشترك ومشروع دولة واحدة

Lebanon 24
29-10-2021 | 05:50
A-
A+
Doc-P-880461-637711086608468881.jpg
Doc-P-880461-637711086608468881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أشار فيها إلى أن "ما نعاني منه في هذا البلد هو عين الفساد والاستبداد وتضييع الناس والاحتكار للثروات والموارد والشوارع والإعلام والمال، من خلال مشاريع ووعود عشرات السنين، نخرها السوس والكذب السياسي. واليوم يعصف بهذا البلد الجوع والفوضى والغلاء والجريمة والفلتان، وسط إبادة حقيقة لأكثرية شعبنا وناسنا".

وأكد المفتي قبلان أن المطلوب هو:"وعي وحركة وخيار وقرار قبل فوات الأوان، والذي ينتظر الذئب لينقذه، إنما يقتل شعبه وناسه ومشروع دولته. ولا شك أن البلد أيها الإخوة أصبح تعبا للغاية، ويعاني من موجة ضغوط شديدة. ولذلك كفانا محارق عربية وإقليمية، لبنان أصلا لم يعد لديه شيء كي يخسره، وإطفاء النار خير من استعارها".

وتابع المفتي قبلان :"أعود وأذكر وأقول للاخوة المسيحيين: كنا معا، ونبقى معا، شراكة وجود وعيش مشترك ومشروع دولة واحدة، وكما أحذر المسلمين أحذر المسيحيين من لعب البعض بالنار واللغة المسمومة، لأن التهديد والخطر يكمن هنا، ولن نكون يوما ما ضد الوجود والشراكة المسيحية الإسلامية".
وأضاف :"البلد مشلول بشدة، والحلول الداخلية مجمدة، والكيد والنكد الطائفي تصاعدي، والسلطة غمد بلا سيف، والقضاء السياسي مقتل للقضاء، ومجزرة الطيونة وانفجار المرفأ قضايا وطنية أكبر من زواريب السياسة السوداء. ولذلك أصررنا على كف يد البيطار لأنه قاض بوظيفة سياسية وهذا عار".

المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:12 | 2021-10-29
09:01 | 2021-10-29
08:32 | 2021-10-29
09:01 | 2021-10-29
08:32 | 2021-10-29
09:42 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website