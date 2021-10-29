مكتب منظمة محاكم التمييز الفرنكوفونية يعقد اجتماعه السنوي

عقد مكتب منظمة محاكم التمييز الفرنكوفونية اجتماعه السنوي في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

ترأس الاجتماع الرئيس الاول لمحكمة التمييز اللبنانية القاضي سهيل عبود وحضره رؤساء المحاكم العلبا (او نائب الرئيس) في كل من فرنسا والبنين وسويسرا والسنغال ومالي والمغرب ومشاركة عن بعد لنائب رئيس المحكمة العليا في كندا.

بالمناسبة عقد الرئيس الاول عبود اجتماعات في باريس مع قضاة فرنسيين بحضور قضاة لبنانيين موضوعها تطوير عمل محكمة التمييز اللبنانية في إطار خطة عمل مشتركة مع محكمة التمييز الفرنسية عنوانها "محكمة التمييز ٢٠٢٠ - ٢٠٢١"، مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من خلال الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكيفية دعم القضاء اللبناني في مواجهة التحديات كافة التي تعترضه.