حميه التقى نصري الخوري واستكملا البحث في سبل تفعيل العلاقات مع سوريا

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه في مكتبه في الوزارة، الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، حيث جرى استكمال ما تم بحثه في اللقاء الأخير بينهما، حول السبل الايلة الى تفعيل العلاقات مع سوريا في المجالات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، وخصوصا موضوع الرسوم على شاحنات الترانزيت والقضايا العالقة الاخرى والتي هي بحاجة إلى متابعة في العلاقات اللبنانية - السورية خدمة لما فيه صالح الشعبين اللبناني والسوري، وذلك بغية معالجتها تقنيا ليصار بعدها إلى تحديد الإطار المشترك، قبل الزيارة المرتقبة للوزير حميه إلى سوريا.