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لبنان
مستشفى صيدا الحكومي... الاضراب يدخل شهره الأول
Lebanon 24
29-10-2021
|
06:54
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بعد دخول إضراب موظفي مستشفى صيدا الحكومي شهره الأول، نظم الموظفون اعتصاماً عند مدخل الطوارىء في المستشفى للمطالبة بدفع الرواتب المتأخرة والمستحقات المالية.
وكانت كلمة ألقاها رئيس لجنة الموظفين خليل كاعين، قال فيها:
" اليوم دخل موظفو مستشفى صيدا الحكومي باليوم ال 30 لإضرابهم. للأسف من المفترض على وزارة الصحة والمال ومصرف لبنان أن تصل أموال الموظفين منذ أكثر من أسبوعين. ونسأل: هل نحن أولوية في هذا الوطن. 270 عائلة لا أحد ينظر لأوضاعهم. مستشفى صيدا الحكومي التي تستقبل الفقراء وأهل صيدا والجوار، لا تستقبل الآن إلا غسيل الكلى. حتى مرضى غسيل الكلى قد يتم إيقافه نتيجة عدم قدرتنا على تأمين المستلزمات. كان من المفترض من بعد الوعود من قبل وزير الصحة ومصرف لبنان أن تصل الرواتب منذ يومين، ولغاية اليوم لم يحصل أن تطور.
الموظفون لم يقبضوا رواتبهم منذ 4 أشهر. يبدو أن المسؤولين غير مهتمين للموضوع طالما هم يأكلون ويشربون ويقبضون رواتبهم. نحن نعتذر من أهلنا المرضى، بعد 30 يوم من الإضراب لم يتأمن شيء من مستحقاتنا. لذلك نحن مستمرون في إضرابنا. وسنستمر في استقبال مرضى غسيل الكلى والتلاسيميا. هل من يسمع؟
وأضاف كاعين: " نحن نسأل : هل حاكم مصرف لبنان أكبر من الدولة؟ نحن بحاجة لنقبض رواتبنا لكي نحضر إلى العمل .. الموضوع بات موضوعاً إنسانياً وأخلاقياً.
الكثير من الموظفين لم يحضروا إلى المستشفى للانتظام بعملهم بسبب عدم قدرتهم على الحضور وعدم قدرتهم على تأمين مادة البينزين. من هنا نقول: إننا مستمرون في الإضراب، وتلقينا وعوداً بدفع مستحقاتنا أو جزء منها يوم الإثنين. وسيأتي الاثنين ونأمل أن يكون بعد ثلاثة أيام وليس بعد أشهر. يجب أن يحسم الموضوع. وسنقوم بعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء القادم لنقابة موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان لشرح المعاناة التي نعيشها. من اليوم لغاية يوم الإثنين من المفترض على الدولة ووزارة الصحة أن تضغط باتجاه مصرف لبنان للإفراج عن مستحقاتنا ".
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