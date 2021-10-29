وزير الخارجية عقد سلسلة لقاءات دبلوماسية

عقد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سلسلة لقاءات ديبلوماسية مع عدد من السفراء الذين قدموا له التهنئة لتوليه منصبه الوزاري استهلها بلقاء مع سفير الارجنتين لدى لبنان موريسيو آليس و جرى البحث في تفعيل العلاقات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين واهمية الدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية في الارجنتين.كما استقبل الوزير بوحبيب سفير رومانيا رادو كاتالين مارداري الذي أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية لبنان بالنسبة لهم ، مؤكدا انهم سيحاولون تعزيز المنح الدراسية للطلاب اللبنانيين.والتقى الوزير بو حبيب رئيس بعثة كازاخستان في لبنان يزهان كالاكينوف الذي سلمه كتاب تهنئة من رئيس حكومة بلاده و أطلعه على إمكانيةرفع المستوى التمثيلي في السفارة خصوصا وان كازاخستان تحتفل بمرور 30 عاما على استقلالها عن الاتحاد السوفياتي.كما تم التداول في امكانية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتطويرها .وأثار الوزير بو حبيب مع سفير اوكرانيا إيهور أوستاش معاناة بعض اللبنانيين في الدخول الى أوكرانيا رغم حصولهم على تأشيرات ووعد السفير بمعالجة هذا الموضوع.كما تم البحث في العلاقات الثنائية والتجارية بين البلدين وإمكانية عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يُحدد موعدها في وقت لاحق.