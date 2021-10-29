لبنان

الخليل التقى سفيري المانيا وكندا

Lebanon 24
29-10-2021 | 07:05
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل سفير ألمانيا  أندرياس كيندل وتم البحث في الأوضاع المالية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

والتقى الخليل سفيرة كندا لدى لبنان  شانتال تشاستيناي التي عبّرت عن التزام بلدها دعم لبنان من خلال البرامج الإنسانية والإنمائية.
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يوسف الخليل

كندا

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