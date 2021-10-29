الخليل التقى سفيري المانيا وكندا

استقبل وزير المالية يوسف الخليل سفير ألمانيا أندرياس كيندل وتم البحث في الأوضاع المالية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



والتقى الخليل سفيرة كندا لدى لبنان شانتال تشاستيناي التي عبّرت عن التزام بلدها دعم لبنان من خلال البرامج الإنسانية والإنمائية.