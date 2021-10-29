لبنان

حادث سير في الضنية (صور)

Lebanon 24
29-10-2021 | 07:02
A-
A+
Doc-P-880493-637711132847183152.jpg
Doc-P-880493-637711132847183152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على طريق عام بقرصونة في الضنية، فيما أشارت المعومات الى سقوط جريح.
 
 
مواضيع ذات صلة
جريحان في حادث سير على طريق كفربنين حوارة في الضنية
lebanon 24
29/10/2021 16:52:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ثلاثة جرحى في حادث سير في بخعون ـ الضنية
lebanon 24
29/10/2021 16:52:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على طريق عام الضنية هذا ما تسبب به...ورسالة هامة إلى المواطنين
lebanon 24
29/10/2021 16:52:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح في حادث سير في سير الضنية
lebanon 24
29/10/2021 16:52:48 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

الضنية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:12 | 2021-10-29
09:01 | 2021-10-29
08:32 | 2021-10-29
09:01 | 2021-10-29
08:32 | 2021-10-29
09:44 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website