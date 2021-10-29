لبنان

مولوي بحث مع مويرو في التحضيرات للانتخابات

Lebanon 24
29-10-2021 | 07:34
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه ظهر اليوم، مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP) السيدة سيلين مويرو، وتم البحث في تحضيرات وزارة الداخلية والبلديات للانتخابات النيابية المقبلة على المستويات التقنية واللوجستية.

والتقى رئيس اللجنة الاسقفية "عدالة وسلام" المطران شكرالله نبيل الحاج يرافقه الأب ايلي نصر ونائب رئيس رابطة كاريتاس لبنان الدكتور نقولا الحجار ومرشد عام السجون الأب جان مورا.

ووضع الوفد امكانات كاريتاس والمرشدية العامة للسجون بتصرف الداخلية، معلنا عن "رغبته بتقديم 20 الف كمامة للسجناء والموقوفين".
وشدد الوزير مولوي على "اهمية استمرار التعاون بين وزارة الداخلية وكاريتاس والمرشدية العامة للسجون"، مثنياً على" الدور الذي يقومون به لتحسين وضع السجون والسجناء".
المصدر: الوكالة الوطنية
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