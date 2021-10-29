هل تجاوبت روسيا مع طلب الرئيس عون ؟

أعلن السفير الروسي في بيروت خلال حديث لـ "سبوتنيك"، أنّنا "مستعدون للمساعدة بعد طلب لبنان صور الأقمار الصناعية لإنفجار المرفأ".



يأتي هذا التصريح بعد طلب عون رسمياً من السفير الروسي إبلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.