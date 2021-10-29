لبنان

قتيل في "الضاحية"... ما صحة هذا الخبر؟

Lebanon 24
29-10-2021 | 07:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ان ما يتم تداوله عن العثور على شاب مقتول في حي "الجامعة" في الضاحية الجنوبية لبيروت، هو غير صحيح وعار من الصحة جملةً وتفصيلاً.
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قتيل

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