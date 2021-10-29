قتيل في "الضاحية"... ما صحة هذا الخبر؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ان ما يتم تداوله عن العثور على شاب مقتول في حي "الجامعة" في الضاحية الجنوبية لبيروت، هو غير صحيح وعار من الصحة جملةً وتفصيلاً.