لبنان

بري استقبل سفير الكويت

Lebanon 24
29-10-2021 | 08:19
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الكويتي عبد العال القناعي حيث وجرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت  

وبعد الظهر التقى رئيس المجلس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث جرى بحث للاوضاع العامة وآخر المستجدات ، فرونتسكا غادرت دون الادلاء بتصريح.  

على صعيد آخر ابرق بري لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مهنئا بانجاز الإستحقاق التشريعي التاريخي وإنتخاب رئيس ونائب لرئيس مجلس الشورى في دولة قطر .  

واكد رئيس المجلس في برقية التهنئة على إستعداد المجلس النيابي العمل لتطوير صيغ التعاون والتنسيق في مختلف المنتديات و المجالات وخاصة التشريعية منها بما يخدم مصالح وعلاقات الاخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين .  

وللغاية نفسها أبرق بري مهنئأ عضو مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم بمناسبة إنتخابه رئيساً  لمجلس الشورى في دولة قطر .  
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