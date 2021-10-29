إغلاق أحد المراكز الأساسية "للأونروا" في طرابلس

أقدمت اليوم عائلات مخيم نهر البارد التي لم يتم إعادة إعمار منازلها حتى اليوم على إغلاق مكتب التصميم التابع للأونروا والموجود فوق مدرسة "اللد" في طرابلس، وذلك احتجاجا على سياسة إدارة الظهر التي تنتهجها الأونروا تجاههم ولتجاهلها مطالبهم المحقة وعلى عدم مبالاتها بأوضاعهم المأساوية المستمرة منذ 14 عاما.وذكرت العائلات بأنها منذ البداية أعلنت إحتجاجها بشدة وبشكل واضح وجلي على ضآلة مبلغ آل 75 دولار وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المقبول خاصة مع الارتفاع الهائل في بدل إيجار المنازل في الفترة الأخيرة.وتؤكد العائلات فقدانها صبرها وقدرتها على التحمل وذلك تحت ضغط ظروفها المأساوية التي لا تطاق وتحت وطأة الديون المتراكمة عليها بسبب عجزها عن دفع بدل إيجار مساكنهانتيجة وقف الأونروا تقديم بدل الإيجار منذ أكثر من 7 سنواتوعلى الأونروا أن تدرك بأن محاولات تغييبهم عن أي شيء متعلق بمأساتهم والاستمرار بتجاهل معاناتهم ونداءاتهم واستغاثاتهم ومطالبهم المحقة لن يؤدي إلا إلى تأزم الأمور وتفاقمهاوتؤكد العائلات أيضا بأن تحركاتها الإحتجاجية ستتواصل وتتصاعد حتى تحقيق مطالبها الملحة والمحقة والتي تتسم بأولويتها وتكلفتها المتدنية وأهمها :1- الإسراع بإعادة الإعمار2- البدء الفوري بدفع بدل عقد إيجار منصف وعادل لجميع العائلات المستحقة الى حين العودة إلى المنازل3- تقديم مبلغ لكل عائلة كبدل ايجار ل 12 شهرا كدفعة واحدة وعاجلة لسد جزء من الديون المتراكمة على هذه العائلات4- طبابة بنسبة مئة بالمئة لحين عودة هذه العائلات الى منازلها5- التمييز الإيجابي لهذه العائلات في جميع التقديمات والمساعدات لحين عودة هذه العائلات لمنازلها(وهذا مطلوب من الأونروا والفصائل والمؤسسات والجمعيات ....)6- تقديم نفس المساعدات والتقديميات التي تقدم لإخوتنا الفلسطينيين المهجرين من سوريا لعائلات مخيم نهر البارد التي لم يتم إعادة إعمار منازلها بعدحيث أن كلينا في نفس الظروف والمعايير بخسارتنا لمنازلنا بسبب الحرب7- ضرورة وجود وحضور ممثلين للعائلات التي لم يتم اعادة إعمار منازلها بعد في أي اجتماع له علاقة بمأساة مخيم نهر البارد واعادة اعماره وتعويضاته8- وقف مزاريب الهدر والفساد وإستخدام تلك الاموال لمصلحة تلك العائلات ولإعادة اعمار منازلها