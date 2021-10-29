لبنان

حريق داخل مستودع في الغبيري (صور)

Lebanon 24
29-10-2021 | 08:24
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل مستودع للنراجيل والفحم يقع في  الطبقة الارضية من مبنى سكني في الغبيري-ضاحية بيروت الجنوبية.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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حريق

مستودع

الغبيري

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