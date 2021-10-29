حريق داخل مستودع في الغبيري (صور)

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل مستودع للنراجيل والفحم يقع في الطبقة الارضية من مبنى سكني في الغبيري-ضاحية بيروت الجنوبية.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.