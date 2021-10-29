لبنان

فرنجيه استقبل رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي والبحث تناول مجمل الازمات الراهنة

Lebanon 24
29-10-2021 | 08:26
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 استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه، في دارته في بنشعي، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفير رالف طراف، في حضور الدكتور جان بطرس.
وتم البحث في الوضع الاقتصادي المتردي وكيفية معالجة الازمات الراهنة، بالاضافة الى الاوضاع العامة في البلاد.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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سليمان فرنجية

رالف طراف

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