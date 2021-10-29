لبنان

بعد فرض عقوبات أميركية على السيّد والعرب وخوري... هذا ما طلبه عون من وزير الخارجية

Lebanon 24
29-10-2021 | 08:32
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طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على النائب جميل السيّد، ورجلي الاعمال جهاد العرب وداني خوري، وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.
 
 
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