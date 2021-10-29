ما صحة الأخبار المتداولة عن محاولة اغتيال أحد النواب؟

نفى النائب غازي زعيتر الاخبار المتداولة على بعض وسائل التواصل عن تعرض موكبه لمحاولة اغتيال، وأكد انه يتابع نشاطه كالمعتاد وهو حاليا في بلدة رسم الحدث شمال بعلبك، حيث يشارك في احتفال لتكريم قيادة حركة امل.