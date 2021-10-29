لبنان

ما صحة الأخبار المتداولة عن محاولة اغتيال أحد النواب؟

Lebanon 24
29-10-2021 | 08:41
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نفى النائب غازي زعيتر الاخبار المتداولة على بعض وسائل التواصل عن تعرض موكبه لمحاولة اغتيال، وأكد انه يتابع نشاطه كالمعتاد وهو حاليا في بلدة رسم الحدث شمال بعلبك، حيث يشارك في احتفال لتكريم قيادة حركة امل.
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