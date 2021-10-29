لبنان

خبر سار للبنانيين.. منصة Impact ستكون جاهزة للبدء بالتسجيل للبطاقة التمويلية خلال هذه المدة

Lebanon 24
29-10-2021 | 09:01
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أصدر وزير الشؤون الإجتماعيّة هكتور حجّار بياناً يتعلّق "بالبطاقة التمويليّة" و"المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد ١٩ والأزمة الاقتصادية في لبنان"، وأوضح حجّار أنه "أتمَّ التحضيرات اللازمة من جانبه لإطلاق هذين المشروعين بعد عملٍ متواصل مع المعنيين منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه في الوزارة". 

وأكد في بيانه أن المنصة Impact ستكون جاهزة من الناحية التقنيّة واللوجيستيّة للبدء بعمليّة التسجيل خلال 10 أيام. 

وكشف حجار أن "ما يعيق البدء بعمليّة التسجيل وبإطلاق "المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد ١٩ والأزمة الاقتصادية في لبنان" المعروف بـ ESSN، الذي أصبح حاجة ملحّة في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، هو إقرار التعديلات المطلوبة وفق القانون رقم ٢١٩ في مجلس النواب.
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